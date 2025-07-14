«Чорноморець» оголосив про підписання одразу шістьох новачків
Одеський клуб проводить активну трансферну кампанію
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«Чорноморець» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання шістьох новачків. Новобранцями команди Олександра Кучера стали захисники Ростислав Русин і Микита Степовий, півзахисники Олександр Скляр та Максим Лопирьонок, а також форварди Владислав Кулач і Євгеній Рязанцев. Терміни та умови угод не розголошуються.
Нагадаємо, Русин розпочинав у молодіжних командах «Шахтаря». На дорослому рівні грав за латвійський «Спартак», львівський «Рух» та харківський «Металіст 1925». Останній рік перебував без команди у статусі вільного агента. Степовий є вихованцем одеської «Пальміри».
Останнім клубом Кулача та Скляра була полтавська «Ворскла», з якою футболісти вилетіли до Першої Ліги. Лопирьонок відомий виступами за СК «Дніпро-1», а також закарпатський «Минай», черкаський ЛНЗ та чернівецьку «Буковину». Своєю чергою Рязанцев є вихованцем київського «Динамо», а на дорослому рівні виступав за другу команду іспанської «Понферрадіни» та «Минай».
До слова, «Чорноморець» за підсумками минулого сезону набрав 23 очки й фінішував у турнірній таблиці УПЛ останнім. Новий чемпіонат він розпочне у Першій лізі.