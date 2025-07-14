Павло Ісенко вирішив спробувати легіонерського хліба

Голкіпер «Ворскли» Павло Ісенко продовжить кар'єру в Румунії. 21-річний голкіпер став гравцем «Університаті Крайової», інформує клубна прес-служба.

Терміни та фінансові деталі угоди не розголошуються. За даними Transfermarkt українець перебрався у нову команду в статусі вільного агента і підписав контракт до 30 червня 2029 року. Раніше повідомлялось, що «Ворскла» отримає 350-400 тисяч євро компенсації за виховання футболіста.

Нагадаємо, минулого сезону Ісенко провів за полтавців 32 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 41 гол (у 10 поєдинках відстояв «на нуль») і відзначився одним асистом. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

До слова, у складі «Університаті Крайової» вже виступає один українець – колишній захисник «Кривбаса» Олександр Романчук.