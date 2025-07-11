У змаганнях братимуть участь переможці регіональних Кубків

Прес-служба Української асоціації футболу оголосила про зміну формату чоловічого Кубка України з сезону 2025/26. Про ребрендинг повідомляли ще в лютому 2025 року. Згідно з форматом змагань у попередні роки, команди розпочинали виступи у турнірі в різних раундах: наприклад, у третьому раунді стартували представники нижньої таблиці УПЛ, а в четвертому – верхньої.

Відтепер принцип приєднання найрейтинговіших команд до турніру зазнає змін. Першими у кваліфікації стартують переможці регіональних кубків. Найпізніше – з 1/16 фіналу – виступи у Кубку розпочнуть учасники України у єврокубках («Динамо», «Шахтар», «Олександрія» та «Полісся»), тоді як в 1/32 фіналу – решта представників УПЛ.

Всі раунди складатимуться лише з одного матчу. У випадку нічиєї одразу відбуватиметься серія пенальті – без додаткового часу. Жереб буде «сліпим» (без посіву), тому топклуби, як-от «Шахтар» чи «Динамо», можуть зустрітися вже на старті або зіграти з аматорами.

Кубок України з футболу 2025/26: структура турніру

перший раунд – 16 переможців регіональних Кубків

другий раунд – 12 команд УПЛ + 32 команди ПФЛ (16 – Перша ліга, 16 – Друга ліга) +4 команди ААФУ + 8 переможців регіональних кубків

третій раунд – 28 переможців другого раунду + 4 команди УПЛ (учасники єврокубків)

Усі поєдинки покажуть наживо на УПЛ ТБ. Також у Кубка з’явиться новий трофей.

Перші матчі заплановані на 9-10 серпня. Жеребкування кваліфікаційного раунду відбудеться найближчим часом.