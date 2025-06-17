ПФЛ затвердила новий формат Першої ліги сезону 2025/26: список учасників
Професіональна футбольна ліга визначилась з командами, які братимуть участь у другому за силою дивізіоні чемпіонату України
У вівторок, 17 червня, відбулася Конференція ПФЛ, на якій було затверджено перелік клубів, що змагатимуться у Першій лізі сезону 2025/26. До списку потрапили 16 команд.
Але якщо у попередніх сезонах команди на першому етапі змагань були поділені за географічним принципом на дві групи, а навесні формували групи «Чемпіонська» та «Вибування», то у прийдешній кампанії Перша ліга повертається до класичного формату, який пройде у два кола за круговою системою. Востаннє за таким регламентом змагання у Першій лізі без поділу на групи за регіональним принципом проводилися ще до повномасштабного вторгнення – у чемпіонаті 2021/22
Перелік команд, які гратимуть у Першій лізі в сезоні 2025/26:
- «Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька область)
- «Буковина» (Чернівці)
- «Вікторія» (Суми)
- «Ворскла» (Полтава)
- «Інгулець» (Петрове)
- «Лівий Берег» (Київ)
- «Металіст» (Харків)
- «Минай» (с. Минай, Закарпатська область)
- «Нива» (Тернопіль)
- «Поділля» (Хмельницький)
- «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
- «Пробій» (Городенка, Івано-Франківська область)
- ФСК «Фенікс-Маріуполь» (с. Підмонастир, Львівська область)
- «Чернігів» (Чернігів)
- «Чорноморець» (Одеса)
- ЮКСА (Київ)
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону з Прем’єр-ліги до Першої ліги напряму вилетіли «Чорноморець» та «Інгулець», а «Ворскла» і «Лівий берег» поступилися у стикових матчах «Кудрівці» та «Металісту 1925» відповідно. З Другої ліги підвищилися у класі «Пробій» у статусі чемпіона, а також «Чернігів», який здолав у перехідних іграх МФК «Металург».
Сезон 2025/26 у Першій лізі стартує у суботу, 2 серпня (базова дата).