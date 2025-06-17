«Лівий Берег» спробує повернутися в еліту українського футболу

У вівторок, 17 червня, відбулася Конференція ПФЛ, на якій було затверджено перелік клубів, що змагатимуться у Першій лізі сезону 2025/26. До списку потрапили 16 команд.

Але якщо у попередніх сезонах команди на першому етапі змагань були поділені за географічним принципом на дві групи, а навесні формували групи «Чемпіонська» та «Вибування», то у прийдешній кампанії Перша ліга повертається до класичного формату, який пройде у два кола за круговою системою. Востаннє за таким регламентом змагання у Першій лізі без поділу на групи за регіональним принципом проводилися ще до повномасштабного вторгнення – у чемпіонаті 2021/22

Перелік команд, які гратимуть у Першій лізі в сезоні 2025/26:

«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька область)

«Буковина» (Чернівці)

«Вікторія» (Суми)

«Ворскла» (Полтава)

«Інгулець» (Петрове)

«Лівий Берег» (Київ)

«Металіст» (Харків)

«Минай» (с. Минай, Закарпатська область)

«Нива» (Тернопіль)

«Поділля» (Хмельницький)

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Пробій» (Городенка, Івано-Франківська область)

ФСК «Фенікс-Маріуполь» (с. Підмонастир, Львівська область)

«Чернігів» (Чернігів)

«Чорноморець» (Одеса)

ЮКСА (Київ)

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону з Прем’єр-ліги до Першої ліги напряму вилетіли «Чорноморець» та «Інгулець», а «Ворскла» і «Лівий берег» поступилися у стикових матчах «Кудрівці» та «Металісту 1925» відповідно. З Другої ліги підвищилися у класі «Пробій» у статусі чемпіона, а також «Чернігів», який здолав у перехідних іграх МФК «Металург».

Сезон 2025/26 у Першій лізі стартує у суботу, 2 серпня (базова дата).