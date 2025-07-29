«Біло-сині» на мажорній ноті стартували у єврокубках

У вівторок, 29 липня, «Динамо» в межах 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів вдруге зустрічалось з мальтійським «Хамрун Спартанс». Кияни повторили результат першого матчу, забивши у ворота суперника три сухих голи (ще один м’яч не зарахували через гру рукою), і впевнено вийшли у наступне коло змагань.

Ліга чемпіонів, 2-й раунд, матч-відповідь

«Динамо» Київ (Україна) – «Хамрун Спартанс» (Мальта) – 3:0 (перша гра – 3:0)

Голи: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

«Динамо» вийшло вперед на 12-й хвилині – після подачі з кутового Біловар виграв верхову боротьбу і спрямував сферу в сітку. На жаль, арбітр після перегляду VAR взяття воріт скасував, зафіксувавши гру рукою. За партнера відімстив Ванат в середині тайму – скориставшись помилкою суперників він обікрав Політо, який віддав кволу передачу на голкіпера, і з гострого кута закрутив сферу в сітку.

На 35-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу – Шапаренко прострілив з лівого флангу, голкіпер не дотягнувся і Бражко у падінні замкнув у сітку, забивши перший гол в новому сезоні. Фінальну крапку у матчі поставив Михавко, який після розіграшу кутового підхопив м’яч на правому фланзі штрафного й ефектно закрутив під дальню стійку. 6:0 за підсумками двох матчів.

У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) – «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль). Перший матч між цими командами завершився бойовою нічиєю 1:1.