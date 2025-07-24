«Гірники» зуміли закрити рота шаленим турецьким вболівальникам

У четвер, 24 липня, «Шахтар» в межах 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи у Стамбулі зустрічався «Бешикташем». «Гірники» витримали божевільний тиск турецьких вболівальників і здобули справедливу перемогу на виїзді.

Ліга Європи, 2-й раунд кваліфікації, перший матч

«Бешикташ» (Туреччина) – «Шахтар» (Україна) – 2:4

Голи: Абрахам, 40 (п.), Жау Маріу, 87 – Аліссон, 7, Егіналдо, 28, Кевін, 67, 90+6

«Шахтар» швидко вийшов вперед: Алісон на 7-й хвилині обіграв трьох захисників, змістився з правого кута в центр штрафного і пробив – м'яч завдяки рикошету влетів у сітку. Марлон випробував удачу метрів з 22-х – неточно. «Гірники» продовжили створювати моменти і вже Очеретько ледь не вискочив сам на сам – воротар встиг вийти на перехоплення і вибити сферу. Згодом Кевін і все той же Очеретько мали шанси подвоїти перевагу, але не зуміли фіналізувати свої спроби.

В середині тайму кількість переросла в якість і «Шахтар» забив вдруге – Алісон з правого флангу навісив на голову Егіналдо і бразилець поцілив у кут воріт. За трохи українці могли добивати розгубленого суперника – вийшовши з-під пресингу донеччани розтягнули оборону «Бешикташа» і Кевін низом бив нижній кут – впритирку зі стійкою. Наприкінці тайму турки заробили право на кутовий – рукою зіграв Конопля. Абрахам з позначки відродив інтригу у матчі. Фернандеш за мить міг відновлювати статус-кво, але класно зіграв Різник.

Одразу по перерві кіпер «гірників» знову врятував свою команду після пострілу Рафи Сілви, перевівши м’яч на кутовий. Судаков відповів ударом повз стійку. На 67-й хвилині «Шахтар» збільшив свою перевагу: Алісон обіграв суперника у штрафному та пробив, але м’яч рикошетом відлетів на дальню стійку, де першим на замиканні був Кевін.

Наприкінці матчу турки зуміли скоротити відставання до мінімуму – Різник врятував після удару Рафи Сілви, але Жоау Маріу зумів добити м’яч у ворота. Однак українці не зупинились і на шостій доданій до поєдинку хвилині Кевін оформив дубль, встановивши остаточний рахунок.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 31 липня, у Польщі.