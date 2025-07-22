Кияни на мажорній ноті стартували у єврокубках

У вівторок, 22 липня, «Динамо» в межах 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зустрічалось з мальтійським «Хамрун Спартанс». Кияни швидко вийшли вперед, а під кінець тайму забили вдруге, однак взяття воріт було скасовано через положення поза грою. Підопічні Олександра Шовковського продовжили експериментувати і по перерві змогли засмутити суперника ще двічі, здобувши переконливу перемогу.

Ліга чемпіонів, 2-раунд кваліфікації, перший матч

«Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Динамо» (Україна) – 0:3

Голи: Ванат, 13, Буяльський, 76, Волошин, 90+2

Перший небезпечний момент виник біля воріт «Динамо» на 10-й хвилині: Ярмоленко втратив м'яч на куті свого штрафного й Едерсон виходив на ударну позицію – Михавко у підкаті заблокував і м’яч вийшов на кутовий. Кияни відповіли голом: Буяльський з лівого флангу викотив у центр штрафного на Ваната, якого ніхто не опікав – форвард легко спрямував м’яч у сітку.

В середині тайму Попов головою замикав навіс з кутового – над поперечиною. За мить Ванат виходив сам на сам, однак пробив повз ворота. На останній хвилині тайму «Динамо» подвоїло свою перевагу: Ярмоленко вирізав діагональ, Попов зіграв на випередження і головою замкнув м'яч у сітку. На жаль, після перегляду VAR арбітр гол скасував через офсайд.

Одразу по перерві Ярмоленко завершував передачу від Буяльського, однак пробив дуже неточно. На 64-й хвилині ще один шанс змарнував Ванат – з його ударом з меж штрафного низом у дальній кут впорався голкіпер. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки кияни нарешті реалізували свою перевагу: Волошин отримав передачу з центра поля, промчав до штрафного, відкотив праворуч на Буяльського і той з рикошетом від захисника перекинув сферу через голкіпера у сітку.

Вже у доданий час свій заслужений гол забив і Волошин: Шапаренко стріляв з гострого кута, воротар пірнув на м’яч, але той прошмигнув під ним і Назар замкнув на дальній стійці.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 29 липня, у Польщі. Початок зустрічі о 21:00.