Віце-чемпіон України зберігає примарні шанси на прохід до наступного кола змагань

У четвер, 24 липня. відбулись перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. На цьому етапі до низки команди приєднались і два представники чемпіонату України – «Олександрія» та «Полісся». На жаль, старт для обох колективів виявився невдалим.

Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації, перші матчі

Олександрія (Україна) – Партизан (Сербія) – 0:2

Голи: Костіч, 14, Угрешіч, 56

Полісся (Україна) – Санта-Колома (Андорра) – 1:2

Голи: Гуцуляк, 21 – Ремолінс, 27, Креспо, 44

«Олександрія» у статусі віцечемпіона України зустрічалась з «Партизаном», який за підсумками першого раунду кваліфікації вилетів з Ліги Європи. Попри стартову перевагу українців серби вийшли вперед вже на старті зустрічі, скориставшись стрімкою контратакою. У другому таймі «Партизан» ударом у лівий кут подвоїв перевагу, залишивши «містянам» примарні шанси у матчі-відповіді.

«Полісся» зуміло вийти вперед в середині першого тайму: Гайдучик скинув на Андрієвського, той далі на Гуцуляка і Олександр пробив повз голкіпера «Санта-Коломи». Андорці відігрались вже за шість хвилин – Ремолінс замкнув простріл з правого флангу. На перерву житомирці пішли поступаючись, отримавши гол «у роздягальню». Попри низку небезпечних моментів у «Полісся» в другому таймі забити підопічним Руслана Ротаня більше не вдалось.

Нагадаємо, матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 31 липня.