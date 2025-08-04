Чемпіон України вже знає, хто буде останньою перешкодою на шляху до основного етапу ЛЧ

Київське «Динамо» стартувало у єврокубках з 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де без проблем пройшло мальтійський «Хамрун Спартанс» (3:0, 3:0). Щоб потрапити до плейоф кваліфікації найпрестижнішого євротурніру, команді Олександра Шовковського потрібно перемогти кіпрський «Пафос».

Якщо «біло-сині» успішно впораються з цим завдання, то на наступному етапі зіграють проти переможця пари «Лех» Познань (Польща) / «Црвена Звезда» (Сербія).

Однак якщо кияни зазнають невдачі, то у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги Європи боротимуться з переможцем пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).