«Динамо» отримало потенційного суперника у 4-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чергового туру єврокубків сезону 2025/26
Київське «Динамо» стартувало у єврокубках з 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де без проблем пройшло мальтійський «Хамрун Спартанс» (3:0, 3:0). Щоб потрапити до плейоф кваліфікації найпрестижнішого євротурніру, команді Олександра Шовковського потрібно перемогти кіпрський «Пафос».
Якщо «біло-сині» успішно впораються з цим завдання, то на наступному етапі зіграють проти переможця пари «Лех» Познань (Польща) / «Црвена Звезда» (Сербія).
Однак якщо кияни зазнають невдачі, то у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги Європи боротимуться з переможцем пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).
Нагадаємо, матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19/20 та 26/27 серпня. Переможці вийдуть до групового етапу Ліги чемпіонів, а ті, хто програє, продовжать виступи в груповому етапі Ліги Європи.