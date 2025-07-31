Команда Руслана Ротаня оформила гольовий камбек з андоррцями

У четвер, 31 липня, відбулись матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Серед інших, свої поєдинки зіграли два представники чемпіонату України – «Олександрія» та «Полісся». І якщо житомирцям вдалось реабілітуватись за прикру поразку у першій грі, то віцечемпіон України зазнав гучної ганьби...

Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

«Санта-Колома» (Андорра) – «Полісся» (Україна) – 1:4 (перший матч – 2:1)

Голи: Моурело, 49 – Михайленко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 60, Гайдучик, 77

«Партизан» (Сербія) – «Олександрія» (Україна) – 4:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Мілошевіч, 13, 23, 45, Вукотіч, 63

Вилучення: Стойковіч, 60 (друга жовта картка) – Беїратш, 10 (червона картка), Ндіка (друга жовта картка), 58

«Полісся» довело, що домашня поразка від андоррської «Санта-Коломи» у першому матчі була прикрим непорозумінням. Михайленко забив швидкий м’яч, знявши з житомирців тягар відповідальності. Одразу по перерві з інтервалом у хвилину команди обмінялись голами. Однак «Полісся» зробило все, аби не переводити гру в овертайми – Андрієвський і Гайдучик проявили свої бомбардирські здібності, принісши команді Руслана Ротаня першу перемогу в новому сезоні.

Суперником «вовків» у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій буде угорський «Пакш», який за підсумками двох матчів пройшов словенський «Марібор» (1:0, 1:1).

«Олександрія» ж без шансів згоріла «Партизану». Домашня поразка у першій грі залишала команді Кирила Нестеренка примарні шанси у матчі-відповіді. Вже на 10-й хвилині українці залишились у меншості – Беїратш завалив суперника перед входом у штрафний майданчик. Героєм зустрічі став Йован Мілошевіч, який ще у першому таймі оформив хет-трик.

По перерві «Олександрія» залишилась вдев’ятьох – другий «гірчичник» заробив Ндіка. Через дві хвилини арбітр погнав з поля і захисника «Партизана» Стойковіча, але від цього легше не стало. «Олександрія» пропустила ще один гол і безславно завершила свої виступи у єврокубках.