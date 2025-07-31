Арда Туран відмінно дебютував на чолі донецького клубу

У четвер, 31 липня, «Шахтар» в межах 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи у матчі-відповіді в Кракові приймав «Бешикташ». Турки обіцяли помсту, однак не змогли розпакувати ворота «гірників». Натомість українська команда завдяки бразильцям забила двічі й з рахунком 6:2 викинула стамбульців у Лігу конференцій.

Ліга Європи, 2-й раунд кваліфікації, матч-відповідь

«Шахтар» (Україна) – «Бешикташ» (Туреччина) – 2:0 (перша гра – 4:2)

Голи: Кевін, 12, Кауа Еліас, 45

Вже на старті зустрічі «Шахтар» міг виходити вперед, але удар Вінісіуса заблокував захисник. На 12-й хвилині вже ніхто не зміг завадити Кевіну відзначитись – бразилець змістився ближче до центру і закрутив сферу у дальній верхній кут.

У турків нічого не виходило в атаці, натомість міг подвоювати перевагу Алісон. Він обікрав захисника у центрі поля, добіг до штрафного, вийшов сам на сам, але намагаючись перекинути м’яч через голкіпера влучив йому прямо в руки.

На останній хвилині тайму Алісон віддав ефектну передачу п’ятою на Вінісіуса, той з правого флангу прострілив на дальній кут і Еліас майстерно замкнув у сітку – 2:0.

По перерві «Бешикташ» додав, притиснувши донеччан до своїх воріт. Ті витримали натиск суперника, максимально виснаживши його, і на класі довели гру до перемоги. Суперником «Шахтаря» у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи буде грецький «Панатінаїкос», який за сумою двох матчів поступився шотландському «Рейнджерс» у відборі Ліги чемпіонів.