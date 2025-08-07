Георгій Гочолейшвілі вирушив у чергову оренду

Захисник «Шахтаря» Георгій Гочолейшвілі став гравцем німецького «Гамбурга», повідомляє офіційний сайт «гірників». 24-річний оборонець виступатиме за представника Бундесліги на правах оренди. Угоду розраховано до завершення сезону-2025/26.

Нагадаємо, Гочолейшвілі перейшов у «Шахтар» у січні 2023 року з грузинського «Сабуртало» за 1 мільйон євро і за цей час провів у складі «гірників» 40 матчів (1 гол та 3 асисти). Минулий сезон Георгій відіграв в оренді за данський Копенгаген.

Його контракт з «помаранчево-чорними» розрахований до 31 грудня 2027 року. У поточному сезоні фулбек узяв участь у 4 іграх донеччан у Лізі Європи та в УПЛ. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

До слова, «Гамбург» у попередній першості фінішував у турнірній таблиці Другої Бундесліги на другій сходинці й завоював право виступати в еліті.