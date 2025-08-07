35-річний бомбардир вирішив поки не вішати бутси на цвях

Німецький форвард Томас Мюллер став гравцем «Ванкувер Вайткепс», повідомляє офіційний сайт МЛС. З представником північноамериканської ліги 35-річний нападник підписав контракт до завершення сезону-2025 з опцією продовження на наступний рік.

Нагадаємо, Мюллєр – вихованець «Баварії», за яку провів всю свою кар’єру. За мюнхенців Томас відіграв 756 матчів, в яких забив 250 голів у всіх турнірах. З «Ротен» став дворазовим переможцем Ліги чемпіонів та 13-разовим чемпіоном Бундесліги.

Зі збірною Німеччини виграв чемпіонат світу 2014 року. Загалом за Бундестім оформив 45 голів у 131 матчі.

До слова, «Ванкувер» є одним з лідерів МЛС, посідаючи у турнірній таблиці Західної конференції другу сходинку. Дебют Мюллера за канадців може відбутися вже 10 серпня, коли «Вайткепс »на виїзді гратимуть проти «Сан-Хосе Ертквейкс».