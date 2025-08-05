Олександр Петренко хоче отримувати більше ігрової практики

Празька «Славія» на своєму офіційному сайті оголосила про підписання українського воротаря «Байєра» Олександра Петренка. 19-річний голкіпер підписав з чеським клубом контракт на 4 сезони – до 30 червня 2029 року. Сума угоди не повідомляється. Олександр буде виступати за «Славію» B та боротиметься за місце в головній команді.

Нагадаємо, Петренко – вихованець київського «Динамо» (грав за U-17). У квітні 2020 року перебрався в угорську «Кішварду», звідки через 3 місяці перейшов у німецький «Байєр». Виступав за команди U-17 та U-19.

Другу половину минулого сезону відіграв за «Вікторію» з Кельна на правах оренди. Його контракт з леверкузенцями був чинний до 30 червня 2026 року.

Також Петренко викликався у збірні України U-16 (2 матчі) та U-17 (4 поєдинки).