Максим Дячук вирішив спробувати легіонерського хліба

Захисник «Динамо» Максим Дячук став гравцем «Лехії», повідомляє офіційний сайт гданського клубу. 21-річний оборонець приєднався до польського клубу на правах оренди терміном на один сезон. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Дячук – вихованець «Динамо». Відправлявся в оренду в «Олександрію». Взимку гравцем активно цікавилася іспанська «Сарагоса», але трансфер так і не відбувся. Минулого сезону Максим відіграв за «Динамо» 14 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.

Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,2 мільйона євро.

До слова, окрім Дячука за «Лехію» вже виступають чотири українці – Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Антон Царенко та Богдан В’юнник (у попередній першості лідером команди також був Максим Хлань, який нині намагається працевлаштуватись у турецькій Суперлізі).