Володимир Білоцерковець встиг залишити слід у чотирьох клубах

У середу, 6 серпня, на 26-му році обірвалося життя півзахисника «Зорі» Володимира Білоцерковця, повідомляє офіційний сайт луганського клубу. Причини смерті не розголошуються.

«Футбольний клуб «Зоря» висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Терпіння та сил родині Володимира Білоцерковця…», – йдеться в дописі клубної пресслужби.

Нагадаємо, Білоцерковець – уродженець Голої Пристані (Херсонська область). Був вихованцем молодіжних академій харківського «Металіста» та луганської «Зорі». Також встиг пограти за петровський «Інгулець» та запорізький МФК «Металург» (в орендах).

До слова, Володимир не потрапив до заявки «Зорі» на матч першого туру УПЛ проти ЛНЗ (0:0) через травму. За інформацією ЗМІ, він вже встиг відновитись після травми гомілкостопу і працював у загальній групі.

Востаннє Білоцерковець з’являвся на полі ще минулого сезону (25 травня) – у матчі проти «Карпат» (3:1) він вийшов у стартовому складі та був замінений на 70-й хвилині.