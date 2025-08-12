Олексій Гусєв хоче отримувати більше ігрової практики

Захисник «Динамо» Олексій Гусєв став гравцем «Кудрівки», повідомляє офіційний сайт киян. 20-річний оборонець приєднався до нової команди на правах оренди і підписав угоду до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, Гусєв – вихованець «Динамо». Відправлявся в оренду в луганську «Зорю» (за яку дебютував на професійному рівні) та харківський «Металіст 1925». Олексій – син легендарного ексфутболіста «Динамо» Олега Гусєва, який нині є асистентом Олександра Шовковського у тренерському штабі киян. Transfermarkt оцінює його в 50 тисяч євро.

До слова, «Кудрівка» за підсумками минулого сезону вперше в історії здобула право виступати в еліті українського футболу (у перехідних матчах команда в серії пенальті опустила «Ворсклу» в Першу лігу). У двох стартових турах УПЛ команда набрала три очки. Новачки чемпіонату сенсаційно перемогли «Олександрію» (3:1) та поступилися «Зорі» (1:2).