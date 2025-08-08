Львів'янам не вдалось здобути першу в історії перемогу над киянами

У п’ятницю, 8 серпня, «Динамо» у другому турі УПЛ сезону 2025/26 на виїзді зустрічалось з «Рухом». Перший тайм пройшов за рівної боротьби, але киянами вдалось пробити оборону суперника. Після відпочинку команда Івана Федика оформила прикрий автогол, після чого посипалась остаточно, отримавши у свої ворота ще три м’ячі. Лише наприкінці зустрічі Фаал зумів відповісти супернику голом престижу.

УПЛ, 2-й тур

«Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ) – 1:5

Голи: Фаал, 88 – Михавко, 20, Холод, 47 (аг.), Буяльський, 65, Брагару, 77, Яцик, 80

«Рух» з перших хвилин спробував забити швидкий гол і мав для цього всі передумови – хороші моменти не використали Фаал, Притула і Пастух. У відповідь Герреро виходив сам на сам з Геретою, але не зумів переграти кіпера львів’ян.

В середині тайму «Динамо» вийшло вперед. Після навісу з кутового Фаал не втримав Михавка і повалив його на землю, однак той встиг махнути ногою і відправити м'яч у сітку. Згодом вже Фаал впав у штрафному Динамо – Михавко тягнувся до м'яча і зачепив ногу гамбійця. Арбітр не помітив порушення правил, однак згодом побіг дивитися VAR і залишив свої рішення без змін. На 40-й хвилині Герреро вдруге не зумів переграти Герету, вийшовши віч-на-віч.

Другий тайм розпочався для господарів з трагедії – Холод зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з лівого флангу. На 65-й хвилині Динамо остаточно зняло питання щодо переможця – Герета припустився фейлу і Буяльський закотив м'яч у порожні ворота.

В середині другого тайму Герреро втретє виходив на побачення з Геретою, але цього разу не став бити сам, а віддав в центр на Брагару і Максим в дотик зробив рахунок розгромним. За трохи Яцик вп’яте засмутив вболівальників господарів. На останніх хвилинах Фаал з другої спроби зумів розмочити рахунок (раніше він влучив у поперечину).

Перемога дозволила «Динамо» набрати 6 очок і очолити турнірну таблицю УПЛ. «Рух» з трьома пунктами опустився на сьому сходинку.