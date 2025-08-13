Максим Хлань знайшов собі нову команду

Український півзахисник Максим Хлань продовжить кар’єру в Екстраклясі. Новою командою 22-річного вінгера став «Гурнік» Забже. Наш земляк перейшов до представника чемпіонату Польщі у статусі вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2027-го з можливістю продовження ще на рік. За «Гурнік» Максим виступатиме під номером 33.

Нагадаємо, Хлань – вихованець львівських «Карпат», за які на професіональному рівні дебютував у 2019 році. В січні 2021-го перебрався в луганську «Зорю», яку влітку 2023-го покинув зі скандалом, розірвавши контракт в односторонньому порядку. У вересні того ж року став гравцем польської «Лехії» й допоміг команді вийти в елітний дивізіон.

Минулого сезону провів за гданський клуб 30 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 4 асисти. Виступав за збірні України різних вікових груп (U-17, U-21 та U-23). За головну команду «синьо-жовтих» зіграв три матчі. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.

Варто додати, що «Лехію» минулого сезону ледь не понизили у класі через постійні борги. Натомість «Гурнік» є міцним середняком Екстракляси.