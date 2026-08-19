Українець на автомобілі Volvo почав врізатися у припарковані біля пляжу транспортні засоби

У польських Ржечицях 30-річний громадянин України, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, пошкодив 10 автомобілів біля озера Дзержно-Дуже. Про це у середу, 19 серпня, повідомила польська поліція.

Інцидент стався в суботу, 15 серпня, близько 16:00 поблизу вул. Пяскової у Ржечицях Сілезького воєводства. Українець на автомобілі Volvo почав врізатися у припарковані біля пляжу транспортні засоби. Унаслідок чого постраждали 10 транспортних засобів, серед яких були Opel, Ford, Citroën, Seat, Range Rover, Mercedes та Audi. Їхні власники приїхали на відпочинок із різних міст Польщі, зокрема Рибніка, Глівіце, Хожува та Водзіслава-Шльонського.

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Свідки намагалися зупинити водія, однак через високу швидкість автомобіля їм довелося ухилятися, щоб не потрапити під колеса. Зрештою Volvo застряг між припаркованими машинами. Відпочивальники забрали у водія ключі та утримували його до приїзду поліції.

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За інформацією поліції, у крові водія виявили понад 1,8 проміле алкоголю. Крім того, з’ясувалося, що йому вже було заборонено керувати будь-якими транспортними засобами за рішенням суду.

За керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння попри чинну судову заборону чоловікові може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Тим часом у Польщі продовжують фіксувати напади на українців. 18 серпня у польському Бидгощі правоохоронці затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, яких підозрюють у нападі на двох дітей з України. За даними поліції, зловмисники ображали 14-річну дівчину та 12-річного хлопця через їхню національність.