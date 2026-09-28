Останки польських військових перепоховають у Мостиськах

У Львові завершили ексгумаційні роботи на території колишнього кладовища в селі Велике Голоско, яке нині є частиною Шевченківського району Львова. Фахівці дослідили ділянку площею близько 260 м2, де виявили три ряди поховань військових. Загалом ексгумували останки 115 солдатів Війська Польського та 18 німецьких солдатів. Усі вони загинули під час боїв у вересні 1939 року. Про це у понеділок, 28 вересня, повідомив Інститут національної пам’яті Польщі.

Біля останків військових знайдено близько 2900 предметів, серед яких елементи військового спорядження та уніформи (зокрема військові ґудзики, пряжки, шоломи, багнети та ідентифікаційні жетони), а також особисті речі (гаманці, монети, предмети першої необхідності та ключі) і релігійні предмети.

фото ІРN

На місці розкопок також виявили останки 18 німецьких солдатів. Їх передали представникам організації Volksbund, яка займається пошуком та похованням останків німецьких солдатів.

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Наразі тривають роботи з упорядкування території. Одночасно тривають пошуки родичів польських солдатів, чиї останки ексгумували, щоб ідентифікувати їх на основі ДНК-досліджень. Солдатів Війська Польського перепоховають на кладовищі у Мостиськах.

Нагадаємо, ексгумація на Голосківському кладовищі розпочалася 25 серпня. Дозвіл на проведення робіт надали ТОВ «Українська пам’ять». До них долучилися представники Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету, а також товариства «Доля», яке займається пошуком поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій.

У вересні 1939 року у передмістях Львова точилися бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського, зокрема й у селі Голоско. Загиблих вояків поховали на сільському кладовищі. У 1958 році село стало частиною Львова.