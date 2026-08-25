Роботи триватимуть до 2 жовтня

У вівторок, 25 серпня, на старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали ексгумаційні дослідження поховань вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. Про це повідомили в Українському інституті національної памʼяті.

Дозвіл на проведення ексгумаційних досліджень видали 4 червня ТОВ «Українська пам’ять». Роботи триватимуть до 2 жовтня за участі польських фахівців – представників Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

Для фахового нагляду за пошуковими роботами та консультацій Інститут залучив пошуковців та антрополога підприємства «Доля», яке займається пошуком поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій.

Нагадаємо, дослідження на цьому місці проводили у 2019 році. Це колишнє село Велике Голоско. У вересні 1939 року у передмістях Львова точилися бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського, зокрема й у Голоску. Загиблих польських вояків поховали у братській могилі на сільському кладовищі. У 1958 році село стало частиною Львова.

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Під час пошуків у попередні роки вдалося остаточно локалізувати межі військового кладовища і виявити близько 110 індивідуальних поховань. Знайдені останки перепоховають у Мостиськах, де вже поховані вояки Війська Польського.