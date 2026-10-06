Після 11 років судів: Росію зобов'язали сплатити «ПриватБанку» 327 млн доларів
Ідеться про справу щодо незаконно захоплених активів банку в Криму
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«ПриватБанк» виграв арбітражну справу проти Росії щодо активів, які вона незаконно відібрала після окупації Криму. Суд зобов’язав Росію виплатити банку понад 327 млн доларів. Про остаточне рішення у справі, яка тривала 11 років, повідомила пресслужба «ПриватБанку». У суму враховано компенсацію збитків, проценти, нараховані з 18 квітня 2014 року, та відшкодування витрат банку. Проценти і далі будуть нараховувати до повної виплати.
Рішення ухвалив арбітражний суд за адміністративної підтримки Постійної палати третейського суду в Гаазі. Росія намагалася заперечити законність інвестицій «ПриватБанку», проте суд відхилив ці аргументи та підтвердив право розглядати вимоги банку.
«”ПриватБанк” домагатиметься виконання рішення та стягнення всієї суми», – заявила членкиня правління банку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава.
Що відомо про справу?
Банк розпочав арбітражне провадження проти Росії 13 квітня 2015 року. Підставою стала українсько-російська угода про взаємний захист інвестицій від 1998 року. До окупації Криму «ПриватБанк» мав на півострові нерухомість, кошти та кредитні активи, які Росія згодом незаконно відібрала.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У лютому 2019 року арбітраж уже визнав незаконність захоплення активів і право банку на повне відшкодування. Однак розмір компенсації суд мав визначити окремо. На той час «ПриватБанк» вимагав понад 1 млрд доларів.
Росія намагалася скасувати попередні рішення в судах Нідерландів. У липні 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив її вимоги, після чого арбітраж продовжив розгляд питання про суму компенсації.