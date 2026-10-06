«ПриватБанк» виграв арбітражну справу проти Росії

«ПриватБанк» виграв арбітражну справу проти Росії щодо активів, які вона незаконно відібрала після окупації Криму. Суд зобов’язав Росію виплатити банку понад 327 млн доларів. Про остаточне рішення у справі, яка тривала 11 років, повідомила пресслужба «ПриватБанку». У суму враховано компенсацію збитків, проценти, нараховані з 18 квітня 2014 року, та відшкодування витрат банку. Проценти і далі будуть нараховувати до повної виплати.

Рішення ухвалив арбітражний суд за адміністративної підтримки Постійної палати третейського суду в Гаазі. Росія намагалася заперечити законність інвестицій «ПриватБанку», проте суд відхилив ці аргументи та підтвердив право розглядати вимоги банку.

«”ПриватБанк” домагатиметься виконання рішення та стягнення всієї суми», – заявила членкиня правління банку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава.

Що відомо про справу?

Банк розпочав арбітражне провадження проти Росії 13 квітня 2015 року. Підставою стала українсько-російська угода про взаємний захист інвестицій від 1998 року. До окупації Криму «ПриватБанк» мав на півострові нерухомість, кошти та кредитні активи, які Росія згодом незаконно відібрала.

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У лютому 2019 року арбітраж уже визнав незаконність захоплення активів і право банку на повне відшкодування. Однак розмір компенсації суд мав визначити окремо. На той час «ПриватБанк» вимагав понад 1 млрд доларів.

Росія намагалася скасувати попередні рішення в судах Нідерландів. У липні 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив її вимоги, після чого арбітраж продовжив розгляд питання про суму компенсації.