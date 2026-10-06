Акторка почала зніматися ще в підлітковому віці

6 жовтня Елізабет Шу виповнюється 63 роки. Акторка почала зніматися ще в підлітковому віці й досить швидко стала однією з найпомітніших акторок американського кіно 1980-х років. Її кар’єра не обмежилася одним жанром: Шу грала кохану головного героя в підлітковій класиці, науковицю, яка протистоїть невидимому чоловікові, а ще жінку, яка намагається допомогти самотньому чоловіку з алкозалежністю.

До дня народження Елізабет Шу ZAXID.NET зібрав шість фільмів, у яких можна побачити найвідоміші та найцікавіші її ролі.

«Малюк-каратист» (1984)

Саме цей фільм став однією з перших великих робіт Елізабет Шу. Вона зіграла Алі Міллс – дівчину головного героя Даніеля ЛаРуссо, який переїжджає до Каліфорнії та намагається почати нове життя.

Даніель закохується в Алі, але їхні стосунки ускладнюються конфліктом із її колишнім хлопцем Джонні та його компанією. Паралельно хлопець починає займатися карате під керівництвом містера Міяґі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Стрічка стала одним із найвідоміших підліткових фільмів 1980-х років, а роль Алі зробила Шу впізнаваною серед глядачів.

«Пригоди няні» (1987)

У цій комедії Шу зіграла Кріс Паркер – старшокласницю, яка погоджується провести вечір із трьома дітьми. Здавалося б, звичайна робота няні, але все швидко виходить з-під контролю.

Кріс разом із дітьми опиняється далеко від дому, зустрічає небезпечних незнайомців і потрапляє в абсурдні ситуації. Фільм став помітною комедією свого часу та показав Шу в значно легшому й комедійному амплуа.

«Назад у майбутнє 2» (1989)

Для багатьох глядачів Елізабет Шу насамперед асоціюється саме з цією франшизою. У другій частині «Назад у майбутнє» вона зіграла Дженніфер Паркер – дівчину Марті Макфлая.

Герої вирушають у 2015 рік, де намагаються виправити події майбутнього, але через втручання Біффа Таннена ситуація кардинально змінюється. Після цього Марті доводиться повернутися в минуле й спробувати відновити правильну версію історії.

Шу також повернулася до ролі Дженніфер у третій частині трилогії.

«Покидаючи Лас-Вегас» (1995)

Це одна з найважливіших ролей у кар’єрі Елізабет Шу. У драмі Майка Фіггіса вона зіграла Серу – повію, яка живе в Лас-Вегасі та знайомиться з письменником Беном Сандерсоном, якого зіграв Ніколас Кейдж.

Бен приїжджає до Лас-Вегаса з наміром буквально пропити там себе до смерті. Сера погоджується бути поруч із ним. І між двома самотніми людьми виникає складний емоційний зв’язок.

Роль принесла Шу номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль. Фільм також отримав визнання критиків і вважається однією з найсильніших робіт акторки.

«Святий» (1997)

У цьому шпигунському трилері Шу зіграла вчену Емму Расселл. Її героїня працює над розробкою технології, яка може допомогти подолати енергетичну кризу, але її винахід привертає увагу людей, які хочуть використати його у власних цілях.

Емма звертається по допомогу до Саймона Темплара – професійного злодія та майстра перевтілень у виконанні Вала Кілмера. Спочатку їх об’єднує спільна мета, але поступово між героями виникають романтичні почуття.

«Невидимка» (2000)

У фантастичному трилері Пола Верховена Елізабет Шу постає вже в зовсім іншому образі. Вона грає біологиню Лінду Маккей, яка працює разом зі своїм колишнім партнером Себастьяном Кейном.

Себастьян проводить експеримент, який дозволяє зробити живу істоту невидимою. Однак після того, як експеримент вдається, чоловік поступово втрачає контроль над собою. Лінда розуміє, що невидимий Себастьян стає дедалі небезпечнішим, і намагається зупинити його.

Фільм поєднує наукову фантастику, трилер і елементи горору. Він став однією з найпомітніших робіт Шу у 2000-х роках.