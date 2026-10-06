На відео зафіксовані номери автомобілів та видно обличчя джиперів

На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальну справу через умисне пошкодження території на горі Гимба. Наразі встановлюють власників позашляховиків та джиперів, які розважалися на вершині.

Йдеться про масовий джипінг на Боржаві, зафіксований львів’янкою Христиною Жук 5 жовтня. Через рік після заборони Закарпатської ОВА руху позашляховиків у напрямку гори Гимба, організатори джип-турів продовжують возити туристів на вершину.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан, на відео зафіксовані номери автомобілів та видно обличчя водіїв.

«За цими матеріалами правоохоронці встановлюватимуть особи учасників та власників позашляховиків, яких туристи зафіксували на Гимбі», – розповіла Ганна Дан.

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Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 252 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 51 тис. грн штрафу, або до трьох років пробаційного нагляду, або обмеженням волі на той самий термін.