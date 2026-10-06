Правоохоронці зареєстрували повідомлення про інцидент на Гимбі

У серпні 2025 року регіональна комісія ТЕБ та НС на Закарпатті тимчасово заборонила рух позашляховиків до вершини гори Гимба, пообіцявши встановити там обмежувальні знаки. Через рік після заборони у Пилипці продовжують організовувати джип-тури на одну з найвищих вершин Боржави.

У понеділок, 5 жовтня, туристка зі Львова Христина Жук оприлюднила кілька відео з джиперами, які їдуть на вершину гори Гимба.

«До вашої уваги, як Закарпатська ОВА контролює виконання власних рішень. Ніяк. Отак і виглядає популізм. На горі десятки джипів, ендуро, квадрациклів тощо. Щодня нищать гору. На вершині вже випалена земля, просто пустеля», – йдеться у тредсі львів’янки.

Нагадаємо, 19 серпня 2025 року заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Музиченко провів позапланове засідання регіональної комісії ТЕБ та НС, де серед іншого розглядали врегулювання руху позашляховиків у лісових та гірських масивах на території Пилипецької громади.

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«Активний джипінг негативно впливає на стан ґрунтового покриву, місцевої флори та фауни. Крім того, частим його наслідком є травмування водіїв-екстремалів», – зазначили в ОВА.

Тоді члени регіональної комісії ухвалили рішення тимчасово заборонити рух механічних транспортних засобів на землях лісового фонду та вище верхньої станції крісельного підйомника у Пилипці. Також вирішили обмежити пересування позашляховиків у напрямку вершини гори Гимба, пообіцявши найближчим часом встановити на локаціях обмежувальні знаки.

У вівторок, 6 жовтня, ZAXID.NET намагався дізнатися у Закарпатської ОВА, чи діє зараз заборона на проїзд джипів до вершини Гимби та чому на Боржаві досі не встановили обмежувальні знаки. Коментувати ситуацію телефоном там відмовилися, пообіцявши розглянути запит у письмовому вигляді. На момент публікації матеріалу редакція відповіді не отримала.

Водночас у поліції Закарпатської області розповіли ZAXID.NET, що зареєстрували повідомлення про інцидент на Гимбі в Єдиному обліку заяв.

«Після цього встановлюватимуться особи та визначатимемося з правовою оцінкою», – зазначила речниця правоохоронців Ганна Дан.

Зазначимо, гора Гимба (1491 м), є однією з найвищих вершин гірського масиву «Полонина Боржава» та популярною локацією серед туристів. Тут розташований другий після «Драгобрату» за висотою гірськолижний курорт України – «Пилипець», з гірськолижною трасою протяжністю 3,5 км. Через Гимбу проходить пішохідний маршрут «Вершинами Боржави», який починається у Воловці та веде до Міжгір'я. Неподалік підніжжя Гимби бере початок водоспад Шипіт.