City24 оштрафували на понад 14 млн грн

Національний банк України оштрафував на 14,6 млн грн небанківську установу «Свіфт Гарант», яка надає послуги переказу коштів через термінали City24. Крім штрафу, компанія отримала письмове застереження. Про це повідомила пресслужба НБУ у вівторок, 6 жовтня.

Зазначають, що порушення у роботі компанії «Свіфт Гарант» виявили під час планової перевірки в лютому – квітні 2026 року, а також при подальшому нагляді. Йдеться про порушення низки вимог закону «Про платіжні послуги» та нормативних актів НБУ. Вони стосуються отримання дозволу на надання платіжних послуг, управління компанією, роботи з посередниками, проведення платежів і захисту конфіденційної інформації.

Загальна сума штрафу становить 14 629 344 грн. «Свіфт Гарант» має сплатити цю суму впродовж 14 календарних днів після рішення регулятора.

Окреме письмове застереження компанія отримала за порушення вимог до системи управління та подання статистичної звітності. До 3 грудня 2026 року вона повинна вжити заходів, щоб не допускати таких порушень надалі. Рішення про санкції профільний комітет НБУ ухвалив 5 жовтня.

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На час публікації новини компанія не коментувала рішення Нацбанку. Водночас це не перші штрафні санкції щодо компанії. Як писав ZAXID.NET, у червні цього року НБУ оштрафував двох найбільших операторів платіжних терміналів самообслуговування – EasyPay та City24. Обидві компанії мали сплатити по 135 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. Тоді регулятор зазначав, що оператори могли сприяти легалізації грошей невідомого походження та потраплянню так званої «чорної» готівки до банківської системи.

Мережа City24, яка працює через ТОВ «Свіфт Гарант», належить Сергію Горбаню. Компанія входить до групи «Асканія», яка займається імпортом харчових продуктів, виробництвом зброї, квітникарством та експортом меду.