Костопільський районний суд визнав винним підполковника ЗСУ Сергія П. у недбалому ставленні до служби, що призвело до втрати зброї. Пʼяний військовослужбовець загубив штатний пістолет та патрони до нього. За це йому призначили два роки тюрми, однак реальне покарання замінили на рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 1 жовтня, інцидент стався 12 квітня цього року. За даними слідства, Сергій П. залишив військову частину в Костополі для вирішення особистих справ. Із собою він взяв табельний пістолет MAC Mle 1950 калібру та патрони до нього.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Близько 13:00 підполковник зустрівся зі знайомими та вживав із ними спиртне поблизу місцевої церкви. Згодом він знепритомнів на зупинці громадського транспорту, залишивши зброю без нагляду, а коли прийшов до тями – пістолета та патронів уже не було. Увечері того ж дня поліцейські знайшли втрачену зброю у місцевого жителя та вилучили її.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Військовий повністю визнав свою провину. Суд врахував, що він раніше не мав проблем із законом, не перебуває на обліку у психіатра та нарколога, а за місцем служби характеризується позитивно.

Суддя Віта Левчук визнала Сергія П. винним за ч. 3 ст. 413 КК України (втрата військового майна через недбале ставлення до служби) та призначила йому два роки позбавлення волі. Водночас звільнила військового від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.