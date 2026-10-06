Олександр Антал не визнав своєї вини

Вищий антикорупційний суд визнав депутата Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє» 61-річного Олександра Антала винним в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон і зловживанні впливом та призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спільнику депутата – Івану Шкварі – призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 30 вересня, Олександр Антал погодився за 20 тис. доларів переправити в Угорщину двох чоловіків, а за 15% корпоративних прав у фірмі (1,5 млн грн) – вплинути на посадовців Чопської міської ради для ухвалення рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок для розміщення на них елеватора.

«Люди дають по 15– 20 тис. доларів, щоб доїхати. І тихо сидять, як мухи»

Під час судового засідання депутат не визнав своєї вини. Він розповів, що у березні 2025 року до нього зателефонував знайомий та розповів про радника у банку, який має намір реалізувати низку бізнесових проєктів на Закарпатті. Олександр Антал погодився на пропозицію допомогти інвестору.

За словами депутата, під час обговорення справ інвестор (який діяв під контролем правоохоронців) провокував його до організації незаконного перетину кордону ухилянтами, однак Антал відмовлявся це робити. Обвинувачений сказав, що він міг наговорити все, що завгодно, аби зацікавити підприємця «вкладатися» у регіон. 20 тис. євро, вилучені під час затримання за переправлення ухилянтів, він назвав «інвестицією за земельні ділянки». Водночас 15% мав отримати не він, а людина, яка працювала з інвестором.

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Іван Шквара теж зазначив у суді, що не планував переправляти чоловіків через кордон. Він додав, що якщо і говорив не до теми, то щоб похизуватися перед інвестором, підняти свій соціальний статус і довести, що він велике «рішалово». Ексдепутат сказав, що розраховував на посаду «смотрящого на будівництві» і зазначив, що ніколи не подумав би, що за пустослів’я його можуть забрати в СІЗО.

За результатами дослідження протоколів негласних слідчих дій (аудіо- та відеозаписів) суд встановив, що співрозмовники не провокували Олександра Антала. І саме він порушив питання перетину кордону та виділення земельних ділянок, бажаючи заробити на цьому гроші.

«Люди дають по 15, по 20 тис. доларів, щоб доїхати. І тихо сидять, як мухи. Одні йдуть без нікого. Так люди в горах пропадають, замерзають. Других обманюють, розумієте. Третіх мусора кидають. Моя задача, якщо вам потрібно, щоб людину перекинули. Я це вам допоможу, та і все. Оце буде стоїть от такі гроші», – говорить депутат у розшифровках матеріалів.

Суд погодився з прокурором у тому, що Антал та Шквара вчинили злочин за попередньою змовою. Саму ж схему організував депутат Закарпатської облради, розробивши план, погодивши кількість ухилянтів та маршрути. Кодовим словом Олександр Антал вибрав фразу «Від друга з Запоріжжя».

Додатково депутата визнали винним у зловживанні впливом. У травні 2025 року нотаріус у Києві засвідчив створення нового ТОВ з 15% статутного капіталу, що належить сестрі дружини політика. У такий спосіб Антал узяв 1,5 млн грн хабаря за вплив на посадовців Чопської міської ради для зміни цільового призначення землі.

Вирок

Вищий антикорупційний суд призначив Олександру Анталу 7 років ув’язнення з позбавленням права 3 роки обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також з конфіскацією майна, окрім будинку та земельної ділянки.

Івана Шквару засудили до 5 років тюрми з позбавленням права 3 роки обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Засуджені можуть оскаржити вирок в апеляції. До того вони перебувають під заставою у загальному розмірі 11,2 млн грн.

За інформацією «Чесно», упродовж 1998–2020 роках Олександр Антал п’ять разів обирався до Закарпатської обласної ради від «Народної партії», «Партії регіонів», «Опозиційного блоку» та «За майбутнє». Згідно з декларацією за 2024 рік, він живе на 32 тис. грн пенсії та не має нерухомості, транспорту чи грошей на рахунках. Натомість у власності його дружини та сина – 10 земельних ділянок, більшість з яких вони купили у 2023–2024 роках, 4 млн грн та 50 тис. доларів готівкою.