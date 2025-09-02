Депутат може вийти з СІЗО, якщо внесе 15 млн грн застави

НАБУ і САП оголосили нову підозру Олександру Анталу. Затриманому у травні за переправлення ухилянтів депутату Закарпатської обласної ради інкримінують також махінації з землею.

Як повідомили в НАБУ 2 вересня, депутат пропонував за винагороду змінити цільове призначення земельних ділянок. Натомість просив 15% статутного капіталу юридичної особи, яка мала стати власницею цих ділянок та майнового комплексу на них.

«Аби провернути цю схему, депутат обіцяв домовитися з міським головою, іншими службовцями та депутатами міської ради, щоб ті ухвалили потрібне рішення», – зазначили в НАБУ.

У Національному антикорупційному бюро оприлюднили відео, на якому зафіксовані переговори Олександра Антала з учасниками схеми.

Спочатку депутат запевняє посередника у тому, що всі земельні ділянки поруч з євроколією належать його людині, а потім проводить переговори у приміщенні, схожому на кабінет міського голови Чопа Валерія Самардака. На відео НАБУ мер каже, що зміна цільового призначення землі належить до компетенції сесії міськради й обіцяє, що це питання приймуть швидко.

Переконати депутатів проголосувати за земельні питання мала секретарка міської ради.

«Ми її працевлаштували на роботу. Вона би пішла пенсіонеркою і ходила б вже сірою хусткою до церкви. А так працює секретарем ради, керує депутатським корпусом і нам вдячна», – сказав депутат посереднику.

За інформацією Чопської мерії, з 2020 року секретаркою міської ради працює Галина Цар, яка з 2006 до 2015 року керувала Чопом.

Нагадаємо, Олександра Антала затримали в Києві у травні 2025 року, куди він поїхав для отримання 15% частки компанії, для якої проводили махінації з землею, та 20 тис. євро за переправлення двох ухилянтів. Депутат може вийти з СІЗО, якщо внесе 15 млн грн застави.