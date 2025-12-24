Напередодні Різдва, 24 грудня, у Львові на площі Ангелів встановили традиційний різдвяний дідух. Дідух виготовлений сім’єю Коцюків ще в 2009 році і відтоді прикрашає Львів на свята, повідомляє пресслужба Львівської міськради. Встановлення дідуха супроводжувалося спільною молитвою містян, колядками та пригощанням пампухами. В урочистій ході з дідухом взяли участь й ветерани, які проходять реабілітацію в центрі «Незламні». Додамо, що 15-річний дідух оновлюють майстри Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові. (фото ЛМР)