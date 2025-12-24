Українці готуються зустрічати новий рік вогняного коня, як радить «китайський гороскоп» та нескінченна низка бульварних сайтів. Проте китайська культура має з українською мало спільного, окрім того, що коні водяться і там, і там.

Тож ZAXID.NET вирішив розповісти цікаві факти про символ коня в українському циклі зимових свят. А далі кожен може виснувати сам, яким же буде для нас новий рік.

***

Кінь в українській традиції завжди був другом і помічником (опустимо момент про жертвоприношення коней кілька тисяч років тому, то були давні племена). Кінь присутній на весіллях і похоронах, його можна зустріти в казках і в піснях, він – оре і засіває, а також допомагає воїнам на полі бою. Кінь може подорожувати між світами, мати крила, перетворюватися на потрібне герою, обдаровувати тощо.

І, звісно, кінь супроводжує українців у всі важливі дні річного циклу – і на Купала, і на Різдво та Новий рік.

Давній символ Сонця

У багатьох давніх народів, зокрема й на теренах України, образ коня був пов’язаний з сонцем. Оскільки раніше в грудні відзначали день зимового сонцестояння («Коляда» в українців, «Йоль» у скандинавських країнах), то й кінь символізував смерть старого і народження нового сонця в цей день, йдеться в статті етнологині Ярослави Музиченко. У пізніші часи кінь був неодмінно впряжений в колісницю, що везла божество, яке втілювало сонце.

З приходом християнства на українські землі символізм «Коляди» втілений у Різдві – і там, і там ідеться про перемогу світла над темрявою, про віру і надію на кращі часи, ніж темні холодні ночі. А кінь перекочував з однієї традиції в іншу.

Помічник святих

Християнські святі теж «полюбили» коней. Найбільш відомий образ святого вершника на коні – це Юрій Змієборець. Проте також коней має, згідно з народними уявленнями, святий Миколай.

У піснях та легендах про святого Миколая часто йдеться про те, що його везуть білі коні. А колись в центральній та східній Україні був звичай саме на 6 грудня – день святого Миколая – виїжджати кіньми, запряженими санчатами, і розкатувати сніг. Також в цей час випікали і дарували дітям пряники у формі коників, йдеться в путівнику зимовими традиціями українців «Витоки» від Zagoriy Foundation.

Що кінь робить на Різдво

А вже під час Різдва кінь був повноправним учасником вертепу і часто згадувався в колядках.

У вертепах кінь належав до так званих нечистих персонажів, тобто тих, що перейшли з прадавньої народної традиції і перегукуються ще з язичницькими часами. Окрім коня, до таких персонажів належать славнозвісна коза, ведмідь, журавель тощо. Назва «нечисті» не говорить про якісь «погані» риси образу коня, а просто вказує на шлях його появи у нинішньому вертепі.

Тим більше, худоба завжди мала велике значення для українців. На святвечір, наприклад, худобу пригощали смаколиками, а ще просили вищі сили оберігати та примножувати свійських тварин в господарстві. Не обходиться тут, серед іншого, і без коня, адже ритуал виглядає так, йдеться у «Витоках»:

«Як вечоріє, застеляють стіл сіном, сиплють різне насіння, на кожен кут кладуть по зубчику часнику і прикривають скатертиною. Господар під стіл теж кладе сіно та імітує звуки свійських тварин («риче, як корова, бліє, як вівця, рже, як кінь»), це робили, щоб у прийдешньому році в господарстві велася худоба».

Цей ритуал подекуди ще зберігся в різних куточках України. Наприклад, на Львівщині, йдеться в оповіданні Марії Титаренко «Реферат із паління дідуха» зі збірки «Твоє, моє і наше Різдво», де під столом іржуть як коні діти, нагорода їм – цукерки й горішки, заховані в сіні. Деякі читачі ZAXID.NET розповідають, що вони досі змушені лізти під стіл іржати, коли збираються в батьківському домі на святвечір.

Кінь також згадується в колядках. Наприклад, в колядці ще з лицарсько-дружинних часів:

А в того коня срібні копита,

А в того коня шовковий хвостик.

А в того коня кілова грива –

Кілова грива коня покрила.

Срібні копита камінь лупають,

Срібло-злото розсипають,

Шовковий хвостик слід замітає.

Ой каже, коню, продам я тебе!

Як мене продаш, здогадаєшся:

Я виніс тебе з трьох-дев’ять земель!

В поле виїжджав, з конем розмовляв:

Ти, коню сивий, будь мі щасливий!

Будь мі щасливий на три дороги,

На три дороги та у три землі!

Згодом ця дохристиянська колядка була дещо видозмінена і в ній з’явилися такі слова:

Золота грива коня покрила,

Срібні копита камінь лупають,

Камінь лупають, церков мурують

З трьома верхами, з трьома хрестами:

На першім хресті – сонечко в весні,

На другім хресті – місяць у кріслі,

На третім хресті – зоря із моря…

Цікаво, що на третій день Різдва – 27 грудня – українці вшановуються святогоСтефана (Степана), який вважався покровителем домашньої худоби, особливо – коней. Цього дня коней могли годувати і напувати зі срібного посуду.

Проте найбільше, мабуть, в циклі зимових свят кінь згадується в щедрівках, особливо – в парубочих, тобто тих, що присвячені молодим неодруженим хлопцям. Адже кінь – це символ плідності в українській культурі.

Засівання з конем

У багатьох регіонах України кінь є одним з головних героїв Щедрого вечора. Йому навіть відводять почесну роль полазника – того, хто має першим увійти до хати в новому році, щоб рік був щасливим і минув в достатку.

Якщо для більшості йдеться про коня, як учасника периберії, то дуже буквально цей обряд досі відтворюють на Тернопільщині, в селі Вістря, де по хатах незаміжніх дівчат в новорічну ніч водять живого коня. У 2022 році обряд «Засівання з конем» навіть внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

«У дійстві на новий рік беруть участь колядники, засівальники, поводир коня, музики, усіх понад 20 осіб. Для здійснення обряду вибирають об’їждженого і красивого коня, якого до свята привчають ходити по сходах, аби вміло заходив у домівки. Призвичаюють і до музики – спершу тихої, а потім гучної. Щоб кінь був смирнішим, підгодовують зерном та цукром», – йдеться в описі обряду на сайті Українського центру культурних досліджень.

На Тернопільщині коня на новий рік заводять просто в хату (фото Суспільне Тернопіль)

***

Отже, кінь в українській традиції – невід’ємний різдвяно-новорічний персонаж, помічник, вірний друг і той, хто допомагає перемогти темряву. Тож хай в новому році він допоможе й Україні.