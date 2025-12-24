Поліція затримала 38-річного нападника, який вистрілив у незнайомця

У Золочеві на вулиці Гайдамацькій сталася стрілянина між двома незнайомими чоловіками. Про це у середу, 24 грудня, повідомила пресслужба поліції.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався 23 грудня близько 17:50 у Золочеві. Правоохоронці з’ясували, що між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Під час сутички 38-річний нападник вистрелив із травматичної зброї у ногу місцевого мешканця, після чого втік.

Унаслідок події медики діагностували у 45-річного місцевого мешканця вогнепальне сліпе поранення гомілки, загрози для його життя й здоров’я немає.

«Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили особу та місце перебування зловмисника – жителя райцентру віком 38 років, та затримали його», – зазначили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Нападнику загрожує до семи років позбавлення волі.