Російська православна церква анонсувала відкриття своєї релігійної громади у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Про це 13 березня повідомив Центр протидії дезінформації.

У РПЦ заявили, що рішення про створення громади та будівництво храму ухвалили після звернення «російськомовних православних вірян», які проживають в столиці ОАЕ.

Скриншоти про відкриття релігійної громади РПЦ в Абу-Дабі (Колаж ЦПД)

У ЦПД зазначають, що розширення діяльності РПЦ за кордоном має не лише релігійний характер, а й вписується у стратегію Росії щодо посилення впливу в країнах Глобального Півдня.

«Церковні громади можуть ставати платформою для консолідації російськомовних “земляків” або місцевих жителів із проросійськими поглядами. Через такі спільноти створюються неформальні мережі контактів, які згодом можуть використовуватися для просування інтересів Кремля», – пояснили активісти.

Нагадаємо, у серпні 2025 року близький до президента США Дональда Трампа пастор-євангеліст Марк Бернс заявив, що Росія «перетворила релігію на зброю».

Того ж місяця Державна служба України з етнополітики та свободи совісті офіційно визнала Київську Митрополію Української православної церкви афілійованою із Російською православною церквою.