Українська православна церква заперечувала звинувачення у зв'язках з Росією

Київську Митрополію Української православної церкви визнали афілійованою із Російською православною церквою. Про це йдеться в заяві Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 27 серпня.

У Держетнополітики нагадали, що їхньому рішенню передувало дослідження на наявність ознак афілійованості Київської митрополії із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

ДЕСС 17 липня направила КМ УПЦ припис про усунення порушення. У відповідь Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій відмовився виконувати вказаний припис.

У зв’язку з тим, що не було підстав вважати порушення усуненими або припис – помилковим, а також не було підстав його відкликати, ДЕСС визнала Київську Митрополію УПЦ афілійованою з Російською православною церквою.

Нагадаємо, припис ДЕСС зобов'язував Київську митрополію розірвати зв’язки з Росією до 18 серпня 2025 року. Так, митрополит Онуфрій мав надати рішення найвищих органів церковної влади щодо виходу УПЦ зі структури РПЦ та втрати чинності для УПЦ усіх положень статуту Російської православної церкви.

Окрім того, вимагалось відкликати священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу священного синоду РПЦ, архієрейського та помісного соборів РПЦ, міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ, а також канонічних підрозділів РПЦ. Також припис зобов’язував визнати недійсними ухвалені РПЦ рішення щодо анексії єпархій УПЦ та призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ.

Митрополит Онуфрій також був зобов’язаний заявити про незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ, а також про припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

Як писав ZAXID.NET, 2 липня президент Володимир Зеленський позбавив Ореста Березовського (митрополита УПЦ МП Онуфрія) українського громадянства. За даними СБУ, Онуфрій з 2002 року має російський паспорт, який отримав добровільно та намагався це приховати.