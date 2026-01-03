У Каракасі після потужних вибухів помітили кілька стовпів диму

У суботу, 3 січня, у столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи, над містом помітили літаки. Про це повідомляє агентство Reuters.

У Каракасі після потужних вибухів помітили кілька стовпів диму. Південна частина міста, розташована поблизу великої військової бази, залишилася без електроенергії.

Попередньо, уражено щонайменше шість об’єктів у столиці та навколо неї, зокрема Форт Тіуна, авіабазу генералісимуса Франсіско де Міранди, військово-морську базу Ла-Гуайра у штаті Варгас, а також острів Маргарита, де розміщено значну кількість військових об’єктів.

Очевидці також повідомляли про постріли в декількох районах Каракаса. Reuters пише, що наземні сили США висадилися в столиці.

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що Каракас зараз знаходиться під атакою.

«Попередьте світ: на Венесуелу напали!», – йдеться у дописі.

За його словами, країну бомбардують ракетами. Він закликав Організацію Американських держав та ООН негайно зустрітися.

Наразі підтвердження інформації, що удари завдали саме США, немає. Однак раніше президент Дональд Трамп заявляв про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі, щоб змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду.

Представниця збройних сил США підтвердила вибухи у Каракасі, проте відмовилася коментувати можливу роль Америки у цьому.

Близько тижня тому Трамп оголосив уряд Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його у причетності до наркоторгівлі. 16 грудня президент США оголосив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів, які заходять у води Венесуели або залишають їх, щоб повністю перекрити ключові джерела фінансування режиму Мадуро.

Доповнено о 09:49. Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс написала, що Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели.

«Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро», – зазначила вона.

Доповнено о 10:33. Президент Мадуро ввів «Указ про оголошення стану зовнішнього потрясіння на всій національній території з метою захисту прав населення, повноцінного функціонування республіканських інституцій та негайного переходу до збройної боротьби» у зв'язку з нападом США.

У МЗС країни вважають, що метою США є захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема її нафти та корисних копалин.

Нагадаємо, після президентських виборів у Венесуелі, що відбулись у липні 2024 року, Ніколас Мадуро втретє обійняв посаду президента. За даними міжнародних спостережних місій, президентські вибори не відповідали міжнародним стандартам. Після оголошення Ніколаса Мадуро переможцем виборів країною прокотилась хвиля протестів, а Євросоюз та США заявили, що не визнають результати виборів у Венесуелі.