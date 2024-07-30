Венесуельські виборці вийшли на масові протести, дізнавшись про продовження терміну Ніколаса Мадуро ще на шість років

У Венесуелі другий день поспіль відбуваються багатотисячні протести проти результатів президентських виборів, на яких переможцем оголосили чинного авторитарного президента Ніколаса Мадуро [Nicolás Maduro]. Мадуро втретє може очолити Венесуелу терміном на шість років. Незалежні соціологи назвали результати президентських виборів неправдоподібними, а опозиція заявила про беззаперечну перемогу суперника Мадуро Едмундо Гонсалеса [Edmundo González]. Про це пише Reuters 30 липня.

За інформацією лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо [María Corina Machado], опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес набрав 70% голосів. Результати незалежного екзитполу Edison Research, також свідчать про перемогу Гонсалеса у 65% голосів виборців, на противагу Мадуро зі 31% голосів.

Національна виборча рада Венесуели (CNE), яку контролює уряд Мадуро, оголосила після опівночі понеділка, що президент Ніколас Мадуро переміг, набравши 51% голосів. CNE не надала детальних підрахунків, заявивши, що процес підрахунку результатів порушили хакери. 61-річний Ніколас Мадуро заявив, що у Венесуелі відбувається «спроба знову здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру».

Союзники Мадуро, серед яких Росія, Китай, Нікарагуа, Куба і Гондурас, уже привітали президента з перемогою. Натомість МЗС Венесуели повідомило, що відкликає своїх дипломатів з Аргентини, Чилі, Перу, Коста-Рики, Панами, Домінікани та Уругваю, які не визнали результатів виборів.

Як інформує CNN, 29 липня у кількох містах Венесуели спалахнули мирні протести. Протестувальники пройшли маршем Каракасом до центру столиці та президентського палацу Мірафлорес. Утім згодом сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону натовпу. Венесуельська правозахисна організація PROVEA повідомила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів. Також повідомлялося, що у місті Коро на північному заході Венесуели демонстранти повалили пам’ятник колишньому президенту Уго Чавесу, відомого своєю диктаторською політикою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США висловлюють «серйозні побоювання» після оприлюднення результатів виборів у Венесуелі. У 2019 році США розірвали дипломатичні відносини із Ніколасом Мадуро та закрили своє посольство через звинувачення Мадуро у фальсифікації попередніх виборів. У понеділок генеральна прокуратура Венесуели заявила, що розслідуватиме ймовірні спроби саботажу президентських виборів, що відбулися в неділю, без надання доказів.

CNN зазначає, що поразка на виборах може мати руйнівні наслідки для Мадуро, якому висунуті звинувачення в наркоторгівлі та корупції в США. Також він перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за звинуваченням у злочинах проти людяності. За час президентства Мадуро країна потрапила в глибоку економічну кризу, яку посилили, зокрема, американські та європейські санкції.