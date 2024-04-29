Протестувальники провели ходу проспектом перед парламентом та оточили будівлю, вимагаючи скасувати розгляд закону

Ввечері неділі, 28 квітня, у грузинському Тбілісі відбувся масштабний протест проти антиєвропейського закону «Про прозорість іноземного впливу» – грузинського варіанту російського закону «про іноагентів». На площі перед будівлею парламенту зібралися тисячі протестувальників, які виступили проти проекту закону та вимагали його не ухвалювати, повідомило «Ехо Кавказу».

Акцію протесту, яка отримала назву «Європейський марш», організували неурядові організації та молодіжні рухи. Крім того, у мітингу взяли участь представники грузинської опозиції, а також громадські активісти ти зацікавлені громадяни. Протестувальники вимагали не проводити 29 квітня засідання, на якому планують розглянути антиєвропейський закон у другому читанні в юридичному комітеті.

Учасники мітингу оточили будівлю парламенту Грузії «живим ланцюгом» та намагалися пройти на огороджену сцену, приготовану на понеділок для провладного мітингу. Під час цього сталася невелика сутичка між поліцейськими, які охороняли сцену.

У прес-службі грузинського МВС закликали протестувальників не ламати сцену та не виходити за «рамки дозволеної законом свободи зібрань». 30 квітня влада Грузії планує провести власну акцію, до якої хочуть залучити до 100 тис. осіб.

Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgiais already #Europe! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) April 28, 2024

«Ехо Кавказу» також повідомило, що під час акції протесту поліцейські затримали колишнього міністра з євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі, який також прийшов протестувати. У мережі з'явилося відео його затримання, а згодом ЗМІ повідомили, що екс-міністра затримали за статтями про дрібне хуліганство та непокору поліції.

Зазначимо, законопроект, проти якого протестують грузини та західний світ – це подібний до російського закону «про іноагентів» документ, який загрожує грузинській євроінтеграції. Відповідно до тексту документа, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, зобов’язані повідомляти, що вони «агенти іноземного впливу». Раніше грузинський спікер фактично звинуватив США у фінансуванні «радикалізації та дезінформації».

Проти урядового закону виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона підтримала протестувальників, які вийшли на вулиці та заявила, що більшість провладної партії «Грузинська мрія» вигнала всіх опозиційних депутатів із зали засідань перед голосуванням.