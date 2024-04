Ввечері неділі, 28 квітня, у грузинському Тбілісі відбувся масштабний протест проти антиєвропейського закону «Про прозорість іноземного впливу» – грузинського варіанту російського закону «про іноагентів». На площі перед будівлею парламенту зібралися тисячі протестувальників, які виступили проти проекту закону та вимагали його не ухвалювати, повідомило «Ехо Кавказу».

Акцію протесту, яка отримала назву «Європейський марш», організували неурядові організації та молодіжні рухи. Крім того, у мітингу взяли участь представники грузинської опозиції, а також громадські активісти ти зацікавлені громадяни. Протестувальники вимагали не проводити 29 квітня засідання, на якому планують розглянути антиєвропейський закон у другому читанні в юридичному комітеті.

Учасники мітингу оточили будівлю парламенту Грузії «живим ланцюгом» та намагалися пройти на огороджену сцену, приготовану на понеділок для провладного мітингу. Під час цього сталася невелика сутичка між поліцейськими, які охороняли сцену.

У прес-службі грузинського МВС закликали протестувальників не ламати сцену та не виходити за «рамки дозволеної законом свободи зібрань». 30 квітня влада Грузії планує провести власну акцію, до якої хочуть залучити до 100 тис. осіб.

Today’s sincere protest of thousands of Georgians against the #Russian #law is another proof that Georgians are already Europeans, #Georgiais already #Europe! The Government must face the reality, avoid any attempt of civic confrontation, withdraw the law, bring Country back… pic.twitter.com/7ypakSquRV