Цю надскладну операцію львівські хірурги провели вперше

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая вперше виростили частину печінки в організмі 10-місячного хлопчика з Буковини, і врятували йому життя. У дитини була велика злоякісна пухлина печінки, яка мала 8 см з 12 см (довжина самого органа). Трансплантація була неможливою, бо хлопчик важив лише 8 кг. Заради порятунку малюка спеціалісти вирішили провести складну операцію ALPPS, яку ще ніколи не проводили. І у світі дітям її проводять вкрай рідко. Ризик виправдав сподівання: хлопчик живий. Із 15% здорових клітин печінка регенерувала до свого повного розміру і працює без збоїв.

Злоякісну пухлину печінки у Демʼяна виявили у чотири місяці. Малюк втратив апетит, не набирав вагу, шкіра стала блідою. Місцеві лікарі скерували дитину до львівської лікарні св. Миколая, де є єдиний в західних областях України Центр холестатичних захворювань у дітей, повідомили у медзакладі.

Біопсія, яку провели у лікарні, підтвердила – у дитини велика злоякісна пухлина печінки, яка займає 8 см з 12 (довжина самого органа) і розповсюдилася на всі чотири сектори печінки. Її основна частина локалізувалась по центру, де проходять головні судини.

Після операції печінка хлопчика регенерувала до свого повного розміру і працює без збоїв.

У лікарні кажуть, що малюк міг загинути всього за кілька тижнів. Йому терміново почали проводити хіміотерапію. І за чотири місяці лікування вдалося вдвічі зменшити розміри пухлини, однак загроза життю не минула. Трансплантація печінки у цьому випадку була неможливою, бо малюк важив всього 8 кг. При такій вазі відсоток виживаності після пересадки дуже низький.

Був ще один варіант – складна операція ALPPS, яку львівські лікарі ще не виконували. Метод новий і щороку в світі дітям роблять лише кілька таких втручань. ALPPS передбачає кардинальну резекцію, тобто майже повне видалення печінки. Після консультацій з польськими колегами львівські дитячі хірурги вирішили ризикнути, бо це був єдиний спосіб врятувати життя дитині.

До операційної команди увійшли дитячі хірурги Олександр Калінчук, Андрій Дворакевич та Денис Конопліцький, анестезіолог Яреми Безніска. З лікарні св. Пантелеймона запросили кардіохірурга Романа Домашича.

До ALPPS-процедури спеціалісти готувалися близько місяця. Під час першого етапу хірурги розділили частини печінки на здорову та уражену пухлиною. А судини, що живили пухлину, перетиснули так, щоб пухлина перестала рости, але орган при цьому продовжував виконувати свою функцію.

15% відокремлених здорових тканин печінки за тиждень після втручання виросли вчетверо. Це вже була достатня кількість тканини для наступного етапу операції. Тепер хірурги взялися за видалення тієї частини печінки, що уражена пухлиною.

Новоутвір частково вразив нижню порожнисту вену, яка виводить очищену кров з органа. Аби не зупиняти кровообіг дитини, судину треба було дуже оперативно замінити, менш ніж за пів години. Досвідчений кардіохірург Роман Домашич впорався за 14 хвилин. А тоді дитячі хірурги повністю видалили хвору частину печінки.

Нині хлопчик продовжує отримувати хіміотерапію. Результати регулярних обстежень обнадіюють: печінка регенерувала до свого повного розміру і працює без збоїв. До малюка нарешті повернувся апетит, він почав набирати вагу.