Під час операції вдалося видалити 85% пухлини, хоч прогнозували 30-50%

Нейрохірурги Центру дитячої медицини (західноукраїнський спеціалізований центр) видалили 15-річному підлітку Дніпропетровщини пухлину спинного мозку. У пошуках спеціалістів, які могли б допомогти сину, батьки приїхали до Львова.

«В інших клініках нам казали: ця пухлина — неоперабельна. Просто прийміть це і спостерігайте. Але ми не змогли змиритися. І звернулися по допомогу у Центр дитячої медицини», – каже мама хлопця.

Марку скоро 15. Із 9 років він живе з діагнозом, який змінив його життя: пухлина спинного мозку. До хвороби він був активним хлопчиком, займався дзюдо. Перші тривожні ознаки – почав інакше ставити ногу при ходьбі. Батьки спершу звернулися до ортопеда у місцевій лікарні. Під час МРТ і виявили утвір у спинному мозку, повідомили у Центрі.

З 2019 року хлопець пройшов тривале лікування: хіміотерапію, дві операції в провідних установах. Та пухлина збільшувалася в розмірах і все більше уражала спинний мозок. Та рідні не здавалися. У пошуках найкращого рішення звернулися у Клініку нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Центру дитячої медицини.

«Якщо нічого не робити — дитина могла повністю втратити функцію ходьби. Ми вирішили, що краще діяти, ніж чекати неминучого», – каже керівник клініки Михайло Ловга.

Завдяки надточній роботі нейрохірургів і сучасному високотехнологічному обладнанню (особливо інтраопераційному нейрофізіологічному моніторингу), вдалося видалити понад 85% пухлини.

«Найкращі прогнози були, що вдасться видалити 30-50% пухлини. Але лікарі зробили більше, ніж обіцяли. І після операції жодних скарг на біль. Це як диво», – говорить мама Марка Наталя.

Нейрохірургам вдалося видалити значну частину пухлини, отримати нові зразки пухлини і тепер онкологи за потреби зможуть краще підібрати препарати. Мама хлопця каже, що є надія, що пухлина більше не повернеться.

Марк вже ходить з підтримкою, але ноги ще швидко втомлюються, тож візок допомагає йому долати більші відстані

«Ми не гарантуємо неможливого. Але ми завжди шукаємо шанс, у кожному складному випадку. У нас є технології, досвід і команда, які дозволяють нам проводити втручання з максимальною точністю — до міліметра. Саме це дає нам змогу оперувати там, де інші кажуть “ні”. І давати дітям шанс не просто на життя, а на максимально якісне життя», – твердить Михайло Ловга.

Зараз Марк уже ходить з підтримкою, краще ніж до операції. Візок допомагає долати більші відстані, бо ноги ще швидко втомлюються. Але функції спинного мозку збережені і хлопець має сили та бажання рухатись вперед.