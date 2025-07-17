Полковника Іллю Лапіна відпустили на поруки

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для екскомандира 415-го батальйону 23 ОМБр Іллі Лапіну, якого підозрюють у недбалому ставленні до служби, що призвело до прориву росіян на Харківщині. Про це у четвер, 17 липня, повідомило «Суспільне».

Ветеран та правозахисник Масі Найєм висловив бажання взяти на поруки полковника Іллю Лапіна, заявивши, що знайомий з ним по службі та вважає його невинним.

«Сам факт запобіжного заходу – принизливий для нього. Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з’явилась підозра і держава більше не довіряє. Впевнений що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера», – цитує «Суспільне» Масі Найєма.

Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу для Лапіна у вигляді нічного домашнього арешту: з 23:00 до 05:00. За його словами, через пом’якшення запобіжного заходу існує ризик знищення документів, тиску на свідків, або переховування полковника від правосуддя. Втім, суд задовольнив прохання Масі Найєма та передав йому на поруки Іллю Лапіна до 14 вересня.

Нагадаємо, 20 січня ДБР повідомило про затримання екскомбрига львівської 125 бригади ТрО Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрія Галушкіна та командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна.

Затриманих звинувачують у недбалому ставленні військової служби (ч. 4 ст. 425 ККУ), що призвело до втрати частини Харківської області у травні 2024 року. Крім того, Іллі Лапіну інкримінують залишення поля бою (ст. 429 ККУ). Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

21 січня суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 4 квітня Іллю Лапіна звільнили з-під варти, йому призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, згодом запобіжний захід знову пом’якшили до нічного домашнього арешту.