Юрій Галушкін (зліва) та Ілля Лапін під час засідання суду

У вівторок, 21 січня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи звинуваченим у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до захоплення росіянами частини Харківщини у травні 2024 року, екскомандувачу оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» 53-річному Юрію Галушкіну та екскомандиру 415 батальйону 23 ОМБр полковнику Іллі Лапіну.

Як повідомило «Суспільне», бригадному генералу Юрію Галушкіну визначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю сплати застави у розмірі 5 млн грн.

Колишньому командиру 415 батальйону 23 ОМБр полковнику Іллі Лапіну обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права застави терміном на два місяці.

Рішення щодо запобіжного заходу колишньому командиру 125 бригади ТрО Артуру Горбенку суд ще не ухвалив. У засіданні оголошено перерву до 13:00 22 грудня.

Напередодні співробітники ДБР спільно з СБУ затримали екскомбрига львівської 125 бригади ТрО 60-річного Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрія Галушкіна та командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна. Усіх трьох звинуватили у недбалому ставленні військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 ККУ). Колишньому командиру 415 батальйону також оголосили підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 ККУ).

За версією слідства, через недбалість згаданих військових командирів ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Санкція статей, які їм інкримінують, передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.