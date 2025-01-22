Антур Горбенко керував 125 бригадою ТрО з моменту її створення до червня 2024 року

У середу, 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому командиру львівської 125 бригади ТрО генерал-лейтенанту Артуру Горбенку.

Як повідомляє «Суспільне», суд призначив 60-річному Артуру Горбенку тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю сплати застави у розмірі 25 млн грн.

Співробітники ДБР спільно з СБУ 20 січня затримали екскомбрига львівської 125 бригади ТрО Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрія Галушкіна та командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна. Усіх трьох звинуватили у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 ККУ). Колишньому командиру 415 батальйону також оголосили підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 ККУ).

За версією слідства, через недбалість згаданих військових командирів ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Санкція статей, які їм інкримінують, передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

21 січня суд обрав Юрію Галушкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 5 млн грн, а Іллі Лапіну – тримання під вартою без визначення застави. Наступного дня адвокат Юрія Галушкіна повідомив, що за його підзахисного внесли 5 млн грн застави.