Артур Горбенко очолив нову 125 бригаду у березні 2022 року

60-річний генерал-лейтенант Артур Горбенко склав повноваження командира 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Про це він повідомив на сторінці бригади 17 червня. Місяць тому ДБР розпочало розслідування службової недбалості командування бригади, яка спричинила прорив на Харківщині.

«Дорогі побратими! Сьогодні завершується більш ніж дворічна наша з вами спільна служба в 125-й окремій бригаді територіальної оборони. Висловлюю вам свою глибоку вдячність за службу, довіру і підтримку. Мав честь служити разом з вами!», – зазначено у прощальному пості комбрига на сторінці бригади.

У повідомленні не зазначено, хто буде новим командувачем бригади, як і нової посади Артура Горбенка.

Раніше проти командування 125-ї та інших бригад Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через недбале ставлення до служби. Журналіст Юрій Бутусов писав, що бригада була погано укомплектована і озброєна, її підрозділи відійшли з позицій, що призвело до прориву російської армії на Харківщині.

«Командованню 125-го львівської бригади територіальної оборони передали велику полосу оборони – 45 кілометрів. Бригада з середини 2022 року постійно у бойових діях. Вона ніколи не воювала повним складом. Вона постійно воювала окремими підрозділами, окремими батальйонами. І так само дуже дивно вивели 125-ту бригаду і на північ Харківщини. Вивели тільки правління бригади і два батальйона, ну і роту ударних безпілотників. Все. Артилерії своєї штатної в 125-й бригаді оборони нема взагалі. І такій бригаді дають фронт в 45 кілометрів. Бригада розтягнулась тонким ланцюжком опорних пунктів, звичайно, були і великі проміжки між позиціями, і дуже низька чисельність людей на позиції. Я вже не кажу про їхній вік, боєві якості, досвід. Вогневі засоби були також дуже обмежені», – писав у травні 2024 Юрій Бутусов.

Слідчі з’ясували, що підрозділи 125 бригади залишили бойові позиції під час штурмових дій росіян у травні на Харківщині. ДБР висунуло командуванню 125 бригади звинувачення в тому, що «не організувало належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу підрозділу». Командування бригади назвали ці заяви неправдивою інформацією та ІПСО.