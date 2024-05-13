Михайло Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу ЗСУ

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків» Юрія Галушкіна замінили на бригадного генерала Михайла Драпатого. Про це у понеділок, 13 травня, повідомили низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Зокрема, як пише «РБК-Україна», відповідне рішенням військового керівництва було ухвалене 11 травня. При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Зауважимо, що створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році ОТУВ «Харків» входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». ОТУВ «Харків» відповідальне за Слобожанський напрямок оборони. На початку квітня 2024 року генерал Юрій Галушкін став командувачем ОТУВ «Харків», змінивши Андрія Грицкова.

Хто такий Михайло Драпатий

Повний кавалер орденів Богдана Хмельницького та відзнаки «Народний герой України» Михайло Драпатий був призначений на посаду заступника начальника Генштабу у лютому 2024 року. У його зоні відповідальності є підготовка та якісне тренування військових.

Михайло Драпатий є колишнім командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади, який у травні травня 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів, і звільнити заручників. Саме БМП, в якому сидів Драпатий, в травні 2014 року, проривав барикади російських сепаратистів у місті. Батальйон зайшов у Маріуполь, щоб звільнити заручників у міськвідділі міліції. Коли бійці поверталися з операції, побачили, що дорогу перекрила барикада, і БМП Драпатого набрав швидкість та прорвав її.

відео 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Влітку 2014-го Драпатий очолив прорив українських сил з оточення під Червонопартизанськом на Луганщині, вийшовши з «Ізваринського котла». Врятувалися 260 бійців, а з ними – понад 30 одиниць техніки.

У 2014 році він вступив до Національного університету оборони України. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 окремої механізованої бригади.

У 2016 році Драпатий став командиром 58-ої окремої мотопіхотної бригади, що виконувала на той час завдання в Донецькій області. А в 2017-му – командиром 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

У квітні 2019 року Драпатому було достроково присвоєне чергове військове звання - полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання «Херсон». Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році.

Колишні підлеглі називають Драпатого досвідченим офіцером, що, виконуючи завдання, завжди старається зберегти особовий склад і робить все, щоб зменшити втрати серед побратимів.