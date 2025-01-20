Екскомандирів звинуватили у здачі ворогу частини Харківщини

Співробітники ДБР спільно з СБУ затримали колишніх командирів – двох генералів та полковника, через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. За даними ZAXID.NET, йдеться про екскомбрига львівської 125 бригади ТрО Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрія Галушкіна та командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна.

Як повідомили у понеділок, 20 січня, у ДБР, колишні командири оперативно-тактичного угруповання «Харків», 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам Росії захопити частину території Липецької громади Харківського району. Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

«Встановлено, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125 обр ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Також командир зробив низку інших помилок, у тому числі не повною мірою уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Він не здійснив своєчасно маневр силами та засобами угруповання, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами», – сказано в повідомленні ДБР.

За версією слідства, колишній командир 125 окремої бригади тероборони, генерал-лейтенант Артур Горбенко також недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади, неадекватно реагував на загрози з боку ворога.

«Зокрема він не забезпечив облаштування позицій бойової охорони, не вживав заходів щодо укомплектування бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам та, не провівши оперативно-тактичні розрахунки, не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень тощо», – зазначили в ДБР.

Крім того, за версією слідства, колишній комбриг, маючи інформацію про підготовку наступальних дій росіян, не довів її до підлеглих, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, у тому числі офіцерів, на своїх позиціях. Вже під час бою він не організував належну вогневу підтримку підрозділів бригади артилерією та не забезпечив дієвого застосування резервів бригади, взаємодію бригади з іншими підрозділами та не знав дійсного стану справ на полі бою.

«Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське, що перебували у батальйонному рубежі оборони, не визначив, які об’єкти включити в опорні пункти і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно-мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів», – повідомили в ДБР.

За інформацією слідства, під час відбиття наступу противника Ілля Лапін не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій.

Двох генералів і полковника затримали через недбалість, що призвела до втрати частини Харківщини

«Через ці порушення противник, розвиваючи успіх, заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України», – зазначили в ДБР.

Затриманим готують підозру у недбалому ставленні військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 ККУ). Колишньому командиру 415 батальйону також підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 ККУ). Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, після прориву росіян на Харківщини у травні 2024 року ДБР відкрило кримінальне провадження проти командування 125-ї бригади ТрО та інших військових. Журналіст Юрій Бутусов писав, що бригада була погано укомплектована і озброєна, її підрозділи відійшли з позицій, що призвело до прориву російської армії. У червні 2024 року Артур Горбенко склав повноваження командира 125 бригади. Перед тим було звільнено командувача ОТУВ «Харків» Юрія Галушкіна.