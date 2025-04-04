Ліворуч – колишній командир 415 стрілецького батальйону 23 ОМБр Ілля Лапін

Екскомандиру 415 стрілецького батальйону 23 ОМБр Іллі Лапіну, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до втрати частини Харківської області у травні 2024 року, змінили запобіжний захід із СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Про це 4 квітня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що враховуючи похилий вік Іллі Лапіна, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я, прокурор клопотав суд про зміну запобіжного заходу. 4 квітня Печерський районний суд призначив Іллі Лапіну цілодобовий домашній арешт.

Додамо, що екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрія Галушкіна та командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна підозрюють у службовій недбалості, що призвела до втрати частини Харківської області у травні 2024 року.

Крім статті про недбале ставлення до служби (ч. 4 ст. 425 ККУ), Іллю Лапіна також підозрюють у самовільному залишенні поля бою (ст. 429 ККУ). 21 січня суд обрав Юрію Галушкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 5 млн грн, а Іллі Лапіну – тримання під вартою без визначення застави. Наступного дня адвокат Юрія Галушкіна повідомив, що за його підзахисного внесли 5 млн грн застави.

60-річному Артуру Горбенку суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю сплати застави у розмірі 25 млн грн.