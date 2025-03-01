Позачергова сесія Львівської облради у суботу, 1 березня

У суботу, 1 березня, під час позачергової сесії Львівської облради, депутати ухвалили заяву до президента Володимира Зеленського, Кабміну та Верховної Ради з вимогою не допустити дискредитації військових командирів у час війни. Йдеться про звинувачення у недбалому ставленні до військової служби екскомандувача угрупування військ «Харків» та бригадного генерала Юрія Галушкіна, екскомандира 125-ї окремої бригади ТРО генерал-лейтенанта Артура Горбенка та екскомандира 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллі Лапіна.

«Депутати Львівської обласної ради глибоко занепокоєні ситуацією, яка склалася у зв’ְязку з кримінальними справами щодо військових командирів у час, коли Україна веде героїчну боротьбу за свою незалежність і територіальну цілісність. Необхідно враховувати специфіку діяльності військових командирів, пов’язану із захистом держави, і створити механізми, які унеможливлять кримінальне переслідування за дії, що були продиктовані воєнною необхідністю», – йдеться у заяві.

Депутати Львівської облради заявили, що кримінальні справи проти командирів без врахування умов воєнного часу є неприпустимими. Вони закликали Президента України, Верховну Раду та Кабінет Міністрів негайно взяти на контроль дотримання прав військових та забезпечити їм належний захист.

Нагадаємо, що ДБР та СБУ 20 січня 2025 року затримали екскомбрига львівської 125 бригади ТрО Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрія Галушкіна та командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна. Військові отримали підозри у недбалому ставленні до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 ККУ). Крім цього, Ілля Лапін також отримав підозру у самовільному залишенні поля бою (ст. 429 ККУ).

Слідчі вважають, що військові командири були недбалими й росіяни у травні 2024 року змогли захопити частину території Харківської області. Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Печерський районний суд Києва 22 січня обрав Артуру Горбенку запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю сплатити 25 млн грн застави. Київський апеляційний суд 27 лютого змінив запобіжний для Горбенка на домашній арешт. Юрій Галушкін та Ілля Лапін перебувають у СІЗО без можливості сплатити заставу.