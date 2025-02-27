Артур Горбенко (по центру) разом із нардепами з Львівщини Ростиславом Тістиком та Михайлом Бондарем

У четвер, 27 лютого, Київський апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу для колишнього командира львівської 125 бригади ТрО генерал-лейтенанта Артура Горбенка.

Яку повідомив нардеп Ростислав Тістик, який був присутній у залі суду, запобіжний захід змінено із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

«Генерал-лейтенанту Артуру Горбенку змінено запобіжний захід на домашній арешт. Артур Іванович дякує всім за підтримку та вітання», – написав Ростислав Тістик у Facebook.

Рішення про зміну запобіжного заходу суд ухвалив у день народження Артура Горбенка, сьогодні йому виповнився 61 рік.

Співробітники ДБР спільно з СБУ 20 січня затримали екскомбрига львівської 125 бригади ТрО Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрія Галушкіна та командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна. Усіх трьох звинуватили у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 ККУ). Колишньому командиру 415 батальйону також оголосили підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 ККУ).

За версією слідства, через недбалість згаданих військових командирів ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Санкція статей, які їм інкримінують, передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

22 січня Печерський районний суд Києва обрав Артуру Горбенку запобіжний захід – тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю сплати застави у розмірі 25 млн грн.