23 лютого Володимир Зеленський дав прескоференцію, присвячену третім роковинам повномасштабного вторгнення

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції до третіх роковим повномасштабного вторгнення прокоментував затримання генералів ЗСУ за провал оборони Харківщини, зокрема екскомандира львівської 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка. У відповідь на запитання журналістки сайту Telegraf він повідомив, що обвинувачення стосуються не лише втрачених територій.

Екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрія Галушкіна та командира 415 батальйону 23 ОМБр Іллю Лапіна підозрюють у службовій недбалості, що призвела до втрати частини Харківської області у травні 2024 року. Коментуючи ці звинувачення, президент наголосив, що розслідування має визначити відповідальних, оскільки під час бойових дій загинула велика кількість українських військових.

На запитання журналістки, чи переслідування військових командирів за ухвалені рішення під час бойових дій рішення не призведуть до втрати довіри між військовими та владою, Володимир Зеленський відповів, що ні, оскільки питання стосується не лише територій.

«Йде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине багато людей. І коли ми говоримо недбалість, питання що, в кілометрах? Це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання. Нехай правоохоронні органи розбираються. Я з повагою ставлюсь до старшого офіцерського складу, але гинуть солдати. Гинуть солдати, відповідати повинне керівництво. Хтось повинен відповідати», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що не має претензій до військових, які виконували накази на передовій, однак питання в тому, чи були їхні командири разом із ними в цей час в зоні бойових дій.

«Я не знаю, щодо висновків, нехай йде слідство тощо, але просто сказати: “у нас війна” і закривати очі на все – неправильно. У мене питання було, у цей момент, коли йшло слідство, ми були на Ставці, у мене було питання одне до всього високого керівництва: вони, ці люди, були там у хлопців на передовій в окопах? Ні. Які тоді претензії до цих хлопців, що вони кудись відійшли чи щось відбулось? У мене претензії, що велика кількість військових загинули там», – сказав президент.

Додамо, що трьох командирів затримали 20 січня детективи ДБР спільно з СБУ. Усіх їх звинуватили у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 ККУ). Колишньому командиру 415 батальйону Іллі Лапіну також повідомили підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 ККУ). За версією слідства, через їх недбалість ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

21 січня суд обрав Юрію Галушкіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 5 млн грн, а Іллі Лапіну – тримання під вартою без визначення застави. Наступного дня адвокат Юрія Галушкіна повідомив, що за його підзахисного внесли 5 млн грн застави.

60-річному Артуру Горбенку суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю сплати застави у розмірі 25 млн грн.